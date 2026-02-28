Kaufland v termínu další prodejnu v Mostě stavět nezačne

Nejpozději 28. února letošního roku měla společnost Kaufand začít v Mostě stavět svůj druhý hypermaket. Je jasné, že do tohoto data se stavbou nezačne. Problém je v tom, že právě posledním únorovým dnem končí platnost stavebního povolení.

KauflandO záměru postavit v Mostě, mezi sportovním centrem Tornádo a stávajícím Baumaxem, další Kaufland, jsme poprvé informovali začátkem roku 2019. Jak vyplývá z oznámení společnosti Kaufland ze srpna 2021, předpokládaný termín zahájení stavby po získání všech příslušných povolení byl rok 2022. Stavba měla trvat dvanáct měsíců a stát měla v roce 2023.

Ačkoliv v místě plánovaného supermarketu zůstává holá planina, mluvčí Kauflandu Renata Maierl před pár dny potvrdila, že záměr nového supermarketu přesto stále trvá. V současné době stále pracujeme na finální podobě projektu tak, aby odpovídal našim aktuálním standardům a zároveň co nejlépe sloužil budoucím zákazníkům. Vzhledem k probíhajícím úpravám nepředpokládáme zahájení stavby k 28.2.2026. V návaznosti na to budeme standardní cestou žádat o prodloužení platnosti stavebního povolení,“ odpověděla na dotaz redakce Renata Maierl.

Odbor stavebního úřadu vydal povolení pro stavbu Kauflandu v lednu 2024. „Povolení bylo vydáno zvlášť pro dopravní, vodoprávní a stavební část. Stavba nebyla doposud zahájena ani nebyl stavebnímu úřadu sdělen termín plánovaného zahájení. Platnost stavebního povolení končí dne 28.02.2026,“ tlumočila vyjádření Stavebního úřadu v Mostě mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.

Kaufland v rámci stavebního povolení musí vybudovat také areálové komunikace, parkoviště, veřejně přístupné chodníky, zastávky MHD, rozšíření vjezdu účelové komunikace či změny dopravního značení. Součástí stavby je i splašková a dešťová kanalizace včetně přeložky. Právě s kanalizací a vodohospodáři má Kaufland největší potíže. Je to největší zádrhel, proč se kolem stavby stále nic neděje. Je to i důvod, proč Kaufland v květnu 2024 žádal mostecké zastupitele o prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem. Prodloužení chtěl o 18 měsíců. Zastupitelé tehdy ale žádost kvůli neustálému odkládání termínů neschválili.

