Kaufland v termínu další prodejnu v Mostě stavět nezačne

Nejpozději 28. února letošního roku měla společnost Kaufand začít v Mostě stavět svůj druhý hypermaket. Je jasné, že do tohoto data se stavbou nezačne. Problém je v tom, že právě posledním únorovým dnem končí platnost stavebního povolení.
O záměru postavit v Mostě, mezi sportovním centrem Tornádo a stávajícím Baumaxem, další Kaufland, jsme poprvé informovali začátkem roku 2019. Jak vyplývá z oznámení společnosti Kaufland ze srpna 2021, předpokládaný termín zahájení stavby po získání všech příslušných povolení byl rok 2022. Stavba měla trvat dvanáct měsíců a stát měla v roce 2023.
Ačkoliv v místě plánovaného supermarketu zůstává holá planina, mluvčí Kauflandu Renata Maierl před pár dny potvrdila, že záměr nového supermarketu přesto stále trvá. „V současné době stále pracujeme na finální podobě projektu tak, aby odpovídal našim aktuálním standardům a zároveň co nejlépe sloužil budoucím zákazníkům. Vzhledem k probíhajícím úpravám nepředpokládáme zahájení stavby k 28.2.2026. V návaznosti na to budeme standardní cestou žádat o prodloužení platnosti stavebního povolení,“ odpověděla na dotaz redakce Renata Maierl.
Odbor stavebního úřadu vydal povolení pro stavbu Kauflandu v lednu 2024. „Povolení bylo vydáno zvlášť pro dopravní, vodoprávní a stavební část. Stavba nebyla doposud zahájena ani nebyl stavebnímu úřadu sdělen termín plánovaného zahájení. Platnost stavebního povolení končí dne 28.02.2026,“ tlumočila vyjádření Stavebního úřadu v Mostě mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.
Kaufland v rámci stavebního povolení musí vybudovat také areálové komunikace, parkoviště, veřejně přístupné chodníky, zastávky MHD, rozšíření vjezdu účelové komunikace či změny dopravního značení. Součástí stavby je i splašková a dešťová kanalizace včetně přeložky. Právě s kanalizací a vodohospodáři má Kaufland největší potíže. Je to největší zádrhel, proč se kolem stavby stále nic neděje. Je to i důvod, proč Kaufland v květnu 2024 žádal mostecké zastupitele o prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem. Prodloužení chtěl o 18 měsíců. Zastupitelé tehdy ale žádost kvůli neustálému odkládání termínů neschválili.