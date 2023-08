KAZMOVA ONEMANSHOW SE BLÍŽÍ! KINO KOSMOS UŽ PRODALO 700 VSTUPENEK!

Mostecké Maxi kino Kosmos uvede v premiéře 17. srpna dlouho a přísně střežený projekt kontroverzního Kazmy „Onemanshow the movie“. Snímek slibuje něco, co diváci ještě nezažili a prý to bude pořádná pecka! Mostecké kino Kosmos uvede film ve čtvrtek dokonce v několika časech: 0:01, 15:00, 17:30, 20:00! Prodáno už je na sedm set vstupenek!