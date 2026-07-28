Úvod Zpravodajství z okresu Kdo bude tvořit tým HC VERVA Litvínov a jaké změny nastaly?

Kdo bude tvořit tým HC VERVA Litvínov a jaké změny nastaly?

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redakce HL
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HC VERVA Litvínov pokračuje v budování nové organizační struktury klubu. Součástí tohoto procesu jsou také personální změny napříč jednotlivými úseky. Kdo bude tvořit tým a jaké změny nastaly?

Klub již v sobotu uvedl, že do vedení společnosti přichází Kamil Burda (na úvodním snímku), který je pověřený řízením společnosti. Zkušený manažer se do Litvínova vrací po předchozím dlouholetém působení v klubu a bude se podílet na řízení každodenní agendy společnosti.

Provozní úsek posiluje Jan Ptáček, který nastupuje na pozici provozního manažera. Jeho úkolem bude podpora každodenního provozu klubu, koordinace interních agend, zajištění plynulého fungování provozních činností a koordinace a zajištění činnosti v rámci zápasového dne. V provozním úseku bude nadále pokračovat Oldřich Štěpanovský, jehož kolegou bude další navrátilec Miroslav Blažek.

Do marketingového oddělení se vrací Jan Švarc, který bude působit jako marketingový manažer. V minulosti již v litvínovském klubu pracoval a nyní se bude podílet na rozvoji marketingové komunikace, klubové prezentace, kampaní a aktivit směrem k fanouškům i partnerům. Od roku 2025 je také provozně marketingovým manažerem sportovního spolku HC Litvínov.

Součástí komunikačního úseku je také návrat Ondřeje Vlka, který bude zastávat pozici tiskového mluvčího a PR. Také on v minulosti v HC VERVA Litvínov působil. Jeho hlavní agendou bude mediální komunikace klubu, vztahy s veřejností, tiskový servis a koordinace komunikačních výstupů.

V klubu zároveň pokračují stávající pracovníci, kteří budou navazovat na svou dosavadní práci. V marketingu dále působí Anna Brožová jako marketingová specialistka. Oblast obchodu a VIP hospitality má na starosti Aneta Raševová, zatímco Libor Weberpokračuje v obchodním úseku a nadále se věnuje také projektu Konto našeho srdce.

Finanční agendu klubu bude i nadále zajišťovat Tereza Pejcharová Bednářová jako finanční specialistka. Ve fanshopu pokračuje Tereza Herčíková na pozici prodejce fanshopu.

Kamil Burda k personálním změnám dodává: „Při sestavování týmu spolupracovníků pro mě byla klíčová odbornost, zkušenost a kvalita odvedené práce. Jsem rád, že se nám podařilo dát dohromady lidi, kterým profesně i lidsky věřím. Velmi si vážím toho, že když jsem jednotlivé kolegy oslovil s nabídkou pracovat pro HC VERVA Litvínov, nikdo z nich mě neodmítl. Někteří se do klubu vracejí, jiní pokračují ve své dosavadní práci, ale všichni mají společný cíl – odvádět kvalitní práci a společně posouvat klub dopředu. Věřím, že jsme vytvořili tým, který má správné lidi na správných místech a který bude důležitou součástí dalšího rozvoje HC VERVA Litvínov.“

Přehled personálního složení:

Jméno Pozice / oblast
Kamil Burda, MBA provozní ředitel, pověřený řízením společnosti
Bc. Jan Ptáček provozní manažer
Jan Švarc marketingový manažer
Ondřej Vlk, MBA tiskový mluvčí, PR
Bc. Anna Brožová marketingová specialistka
Mgr. Aneta Raševová, MBA obchod, VIP hospitality
Libor Weber obchod, Konto našeho srdce
Ing. Tereza Pejcharová Bednářová finanční specialistka
Tereza Herčíková prodejce fanshopu

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