Když zaspí i prodavači

Povedenou dvojici, která má na svědomí podvodné jednání, vypátrali mostečtí policisté. Muži přijeli z místa bydliště do Mostu. Zamířili do jedné prodejny, kde nejprve jeden z mužů měl uvnitř mezi regály přelepit u jednoho výrobku etiketu s cenou. Poté odešel a do prodejny vstoupil druhý, který měl z regálu vzít právě přelepený výrobek spotřební elektroniky a u kasy zaplatil místo 13 490 korun jen 369 korun. Poté se zbožím opustil prodejnu, nasedl do auta s komplicem a z místa odjeli. Poškozené společnosti zanechali škodu ve výši 13 121 korun. Jak s lupem naložili, muži neuvedli. Policisté muže ve věku 49 a 27 let z Chomutovska odhalili a sdělili jim podezření ze spáchání přečinu podvodu, za které jim hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky.