Kickboxeři dostali „Simbu“

Radost malým kickboxerům z SK LEON Most a jejich trenérům udělal AUTOSALON MOST. Na rok jim zapůjčil osobní vůz Hyundai i30 combi. „Rozhodli jsme se tímto způsobem podpořit mládež ve sportovních aktivitách. Pokud pojedou kickboxeři na turnaj ve větším počtu, zapůjčíme jim vícemístnou dodávku Hyundai H1,“ uvedl majitel autosalonu Josef Solnař. „Zápůjčky AUTOSALONU MOST si velmi vážíme. Děti z něj měly velkou radost, a dokonce si ho už i pojmenovaly – pokřtily ho Simba. Vůz využíváme k cestám na turnaje v České republice i do zahraničí. Ne každý rodič má možnost své dítě na turnaj osobně dopravit, proto je pro nás auto velká pomoc,“ uvedl trenér a majitel klubu SK LEON Petr Václavík. Na fotografii kickboxeři před „svým“ Simbou na turnaji v německém Chemnitz.