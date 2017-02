Kino Kosmos mimo provoz, obnovit by se měl ještě před premiérou

Velký sál MAXI v kině Kosmos byl dočasně z technických důvodů mimo provoz. Městská knihovna, pod niž kino spadá, by ale závadu měla odstranit ale ještě tento týden a odvrátit tak obavy nad promítáním slavné premiéry Padesát odstínů temnoty.

Nepříjemné překvapení čekalo pracovníky kina Kosmos, když zjistili, že se porouchalo promítací zařízení a kino tak museli uzavřít. „Po čtyřech letech denního používání přestala pracovat jedna z přístrojových součástek. Nejprve jsme provedli diagnostiku poruch, přijela k nám i specializovaná firma a závěr byl takový, že odešel zdroj promítací lampy,“ popisuje poruchu Tomáš Ondrášek, ředitel mostecké knihovny. Knihovna proto musela urychleně začít jednat, a to i z toho důvodu, že tento týden má před sebou světovou premiéru filmu Padesát odstínů temnoty a na její slavnostní uvedení má kino totálně vyprodáno. „Vzhledem k tomu, že samotná oprava si vyžádá více než sto padesát tisíc korun, muselo objednávku náhradní součástky schválit a podepsat vedení města. My jsme proto na radnici co nejrychleji odeslali všechny potřebné podklady,“ uvedl dále ředitel Ondrášek. Knihovna si totiž náhradní díl, který nebyl v ČR ani jediný na skladě, musela objednat u jediného výrobce v zahraničí. „Museli jsme součástku objednat až ve Velké Británii. Její instalace proběhne podle předpokladů v úterý 7. února. Promítání filmu Padesát odstínů temnoty, naplánované na čtvrtek 9. února, by tak s největší pravděpodobností nemělo být ohroženo,“ dodal ředitel knihovny.