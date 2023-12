Kino Kosmos prochází redigitalizací

V kině Kosmos v ulici Obránců míru probíhá redigitalizace a další úpravy v rámci první etapy rekonstrukce. Druhá bude následovat v lednu.

Kromě probíhající obnovy digitální technologie dochází také k úpravám ve velkém sále. „Probíhá zde částečná rekonstrukce. Měnili jsme linoleum a měníme zbylé dřevěné sedačky za pohodlná křesla s držáky na nápoje. První fáze rekonstrukce skončí 10. prosince a den na to se s novinkami poprvé seznámí diváci,“ vysvětluje ředitel mostecké knihovny Petr Petrik.

„Druhá část by měla proběhnout koncem ledna. Vyměníme plátno, což je nutné pro novou promítací technologii. Zároveň s tím se budou čistit opony. K většímu pohodlí diváků přispěje také lepší zvuk, který bude docílen výměnou soustavy reproduktorů. Souvisí to s redigitalizací, tedy výměnou promítací technologie. Struktura výroby filmů se vyvíjí a zlepšuje ruku v ruce s jejich technickou kvalitou a tak potřebujeme mít k dispozici to nejlepší vybavení,“ doplnil.

„Jako město jsme na redigitalizaci zainvestovali zhruba čtyři miliony korun,“ doplnila náměstkyně primátora Markéta Stará.