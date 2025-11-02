Klamavá reklama s fiktivní tváří celebrit zlákala ženu k astronomické investici

Vidina snadného a rychlého zbohatnutí nahrává podvodníkům, kteří lákají na velmi výhodné zhodnocení vkladů a investování do světových měn.
Další oznámení o podvodném jednání v oblasti investic přijali v uplynulých dnech také litoměřičtí kriminalisté.
Obětí podvodníka se stala jedenašedesátiletá žena z Lovosicka, kterou koncem letních prázdnin zaujala lákavá reklama na výhodné investování s tvářemi celebrit. Bezprostředně po zhlédnutí reklamy na celosvětové síti internet jí oslovila neznámá osoba – údajný manažer investiční společnosti s nabídkou výhodného zhodnocení financí. Poškozená neodolala vidině zisku z investic a postupně zasílala prostřednictvím svého bankovního účtu peníze na stanovené zahraniční účty.
Slibovaného zisku z investice ani vrácení peněz se nedočkala, proto vše oznámila na policii.
Celkem investovala peníze v hodnotě převyšující 4 miliony korun, které bohužel zřejmě už nikdy neuvidí.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu podvod. V případě soudem prokázané viny hrozí pachateli až 8letý trest odnětí svobody.
Doporučujeme:
- Ke každé investici přistupujte jako k rizikové a nikdy k investování či nákupu nepoužívejte celé své jmění.
- Před tím, než se rozhodnete investovat, zjistěte si, jak fungují velké burzy a investiční platformy a nákup a prodej.
- Nespoléhejte na to, že podvodný web poznáte podle vzhledu, podvodné stránky bývají profesionálně zpracované.
- Volte pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.
- Nepodléhejte slibům zaručených investic bez rizika, fiktivnímu doporučení celebrit.
- Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.
- Nejednejte ukvapeně či pod nátlakem zdůvodněným časově omezenou nabídkou výhodné investice.
- Nikdy si neinstalujte program pro vzdálenou správu. Pokud tak učiníte a přihlásíte se do internetového bankovnictví, umožníte podvodníkovi, aby manipuloval s vašimi penězi.
- Pokud již údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.