Klub pro mladé čtenáře hýří aktivitou

Ve vstupní hale litvínovské knihovny lze spatřit výstavu, kterou v rámci celostátní akce Březen – měsíc čtenářů přichystaly knihovnice dospělého oddělení. Výstava prezentuje manuální výrobky klubu Libris & Creativity a potrvá do 31. 5. 2017. Co se však pod názvem „Knihy a kreativita“ skrývá? Především dlouhodobý projekt litvínovské knihovny zacílený na mládež a mladé dospělé čtenáře do 30 let. „Moderní knihovna již nevystačí ´jen´ s půjčováním knih, ale stává se spíš komunitním centrem, ve kterém návštěvníci mnohdy tráví svůj volný čas,“ sdělila k věci paní Michaela Hrabinská, vedoucí oddělení. Od doby svého vzniku v roce 2012 zaznamenal klub pro mladé čtenáře mnohé změny. V jeho vedení se vystřídalo několik knihovníků, kteří mu vždy dokázali vtisknout osobitou tvář. Na původní TeenZone navázal v roce 2014 klub Libris Now, který se v průběhu roku 2016 přeměnil na současný Libris & Creativity. K činnosti klubu patří zejména herní a tvůrčí aktivity, ale pořádá také besedy a čtenářské soutěže. V současné době probíhají každý měsíc Čaje do páté, které jsou spojeny s konkrétní tvůrčí aktivitou. „Vyjádřit se je možné jakýmkoli způsobem. Každý člověk vtiskne finálnímu produktu něco ze sebe.Naše výstava vypovídá o různorodosti a otevřenosti nabídky Libris & Creativity. Reagujeme i na podněty zvenčí,“ uvedla současná organizátorka činností projektu paní Hana Knolová.