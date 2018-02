Kluziště prodlužuje provoz Přivítejte zimní olympiádu

Mobilní kluziště mezi budovou Magistrátu města Mostu a hotelem Cascade prodloužilo svůj provoz až do 14. února. Kromě veřejného bruslení se zde připravuje i speciální program.

Na programu je přivítání XXIII. zimních olympijských her, které se zde uskuteční v pátek 9. února od 15 hodin. Na kluzišti, kde zahájí program vedení města, proběhne od 15.15 hodin vystoupení krasobruslařů, od 15.30 hodin můžete sledovat rychlobruslařský závod v kategorii do 8, 12 a 15 let a od 16.30 hodin samostatné nájezdy či střelbu gólů. V 17.30 hodin pak proběhne vyhlášení výsledků. Samotné kluziště pak bude v provozu až do středy 14. února, kdy bude sezona slavnostně ukončena diskotékou. V únoru došlo rovněž ke změně provozní doby (od pondělí do pátku od 15 do 18 hodin, v sobotu a v neděli od 13 do 18 hodin.