Knihovna se ohlédla za minulým rokem

Litvínovská knihovna zrekapitulovala uplynulý rok. Pochlubit se může zajímavými čísly ze statistik za poskytnuté služby v loňském roce.

V roce 2017 knihovnu navštívilo bezmála 52 000 lidí. Zcela poprvé se do knihovny zaregistrovalo 225 nových čtenářů. To odpovídá každoročnímu průměru nárůstu nových čtenářů. Měsíčně přišlo do knihovny v průměru 4 300 návštěvníků a uskutečnilo průměrně bezmála 8600 výpůjček. Celkem se z knihovního fondu, který čítá více než 82 000 knihovních jednotek, provedlo necelých 104 000 výpůjček. Z jiných knihoven bylo našim čtenářům prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby zajištěno 188 titulů. Bylo provedeno prodloužení u více než 27 000 titulů a do emailové schránky knihovny přišlo přesně 1 111 žádostí o prodloužení. Přibylo i 3 691 knih v hodnotě 660 tisíc korun. Vedle nich knihovna svým čtenářům zakoupila i řadu nových audioknih a roční předplatná k 163 odebíraným periodikům. Novinkou v uplynulém roce bylo spuštění výpůjček e-knih. „Od loňského roku si z našeho online katalogu mohou čtenáři registrovaní v knihovně do svého zařízení zdarma stáhnout některou z e-knih. Vybírat mohou z nabídky téměř 3 000 titulů,“ říká Michaela Hrabinská, vedoucí dospělého oddělení. Služeb studoven dětského a dospělého oddělení, které nabízejí využití výpočetní techniky, tisk, kroužkovou vazbu, balení učebnic a mnohé jiné, využilo přes 8 000 návštěvníků.

Knihovna také připravuje velký počet akcí pro veřejnost. Za loňský rok jich bylo 552 a navštívilo je více než 25 000 zájemců z řad dětí, dospělých a seniorů. Senioři si přišli na své zejména na přednáškách Univerzity volného času, která v knihovně probíhá už od roku 2007. V roce 2017 se na 36 přednášek přišlo podívat více než 1 000 seniorů. „Aktivnější senioři mohli prostřednictvím knihovny vyrazit i na výlety, zejména do českých divadel. Úplně poprvé jeli v tomto roce senioři na promoci. Po úspěšném absolvování Virtuální univerzity třetího věku byl pro ně totiž v Praze přichystaný slavnostní ceremoniál i s předáváním čestného diplomu,“ říká Pavel Nedvěd, organizátor Univerzity volného času. Dospělé oddělení zaznamenalo v roce 2017 několik novinek. Zahájila se setkání Deskohraní, při kterých se nadšenci deskových her každý měsíc pravidelně setkávají, aby se zrelaxovali u hraní společenských her. Odstartoval také projekt „Knížky nás baví“, kde při pravidelných setkáních knihovnice nenásilnou formou připravují budoucí maturanty ke zkoušce z literatury. Novinkou byl i vánoční jarmark. Návštěvníci si zde mohli zakoupit ruční výrobky od některých ze čtenářů knihovny, mohli se nechat vyfotit ve vánočním fotokoutku, ohřát se svařákem a také zhlédnout vánoční představení knihovníků dětského oddělení. Pro středoškoláky se i nadále konala tvořivá setkání klubu Libris & Creativity. Několik jich také přišlo strávit veselou Noc s Harry Potterem do knihovny. V roce 2017 proběhlo i několik setkání s autory. Své knihy přišel představit teplický spisovatel Jiří Hnilička, Iva Pekárková a s Listováním přijel i známý spisovatel Robert Fulghum. Dětské oddělení již tradičně svou veselou besedou rozezněl ilustrátor Adolf Dudek. I dětské oddělení přišlo s novinkami. Jednou z nich jsou pravidelná setkání v „Dílně pana Nešiky“. Tam se děti s knihovníkem Ondrou snaží vyrábět netradiční výtvory. V dětském oddělení byla také otevřena úniková hra. „Ta je laděna tematicky do bradavické školy čar a kouzel. Vše jsme si vymýšleli i vyráběli zcela sami a zatím se nám dostávají jen kladné odezvy,“ říká Iva Freibergová, vedoucí dětského oddělení. Po celý rok probíhaly v knihovně lekce pro školky a základní školy. Bylo jich celkem 201 a účastnilo se jich 3757 dětí. Konaly se i tradiční každoroční akce jako Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven, dětský den, Knížka pro prvňáčka, Celé Česko čte dětem, Tvoříme bez talentu a mnohé další. „Věříme, že naše nabídka osloví stávající čtenáře i další veřejnost. Snažíme se stále přicházet na nové a nové akce, které by se lidem líbily. Určitě budeme rádi, když se k nám dostanou podněty a nápady i z řad návštěvníků,“ vzkazuje Marcela Güttnerová, ředitelka knihovny