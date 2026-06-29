Kolem Centralu v Mostě se začne sázet zelená oáza

Začátkem července odstartuje zelená výsadba kolem obchodního centra Central. Zahradníci navrhli koncept, který kombinuje vysokou estetiku s odolností vůči městskému prostředí.
Jedná se o promyšlený ekosystém, který bude v horkých letních dnech fungovat jako přírodní klimatizace. Aktivně bude ochlazovat okolní vzduch, zachytávat prach z městského provozu a zadržovat dešťovou vodu. „O novou zeleň se budeme samozřejmě kompletně a pravidelně starat, aby dělala radost nám všem,“ říká Martin Malý, ředitel marketingu a komunikace společnosti EPG Group, která vlastní nákupní centrum Central Most. Dominantou podle jeho slov bude sedm vzrostlých habrů obecných podél fasády, které místu dodají stín a elegantní zelenou linii, dále bílé a růžové murašky doplněné o tmavě modrou šalvěj, které budou kvést budou od jara až do podzimu a téměř tři sta azorel a okrasných thují, díky kterým bude záhon zelený i v mrazivých zimních měsících.
Osazení nákupního centra zelení odsouhlasili mostečtí radní, kteří schválili Centralu záměr pronájmu přilehlého pozemku. „Nechceme jen „vysadit trávu“, ale vytvořit estetický a funkční ekosystém, který bude dělat radost po celý rok. Aby rostliny skutečně prosperovaly, vybudujeme podél fasády dva metry široký záhon, který poskytne dostatek prostoru pro kořeny i budoucí růst,“ dodává Martin Malý.