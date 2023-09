Od 29. září do 12. listopadu bude ÚPLNĚ UZAVŘENA silnice č. I/13. Důvodem je opravy povrchu komunikace silnice č. I/13. Objížďka vede z Mostu po silnici č. I/27 do Záluží, silnici č. III/0272 do Dolního Jiřetína a Komořan zpět na silnici č. I/13. V opačném směru po stejné trase.