Komentovaná prohlídka k výstavě Pod ochranou Říše…?

Jak se žilo na Mostecku v letech 1938 až 1945 pod nacistickou správou? Co skrývají autentické předměty a vzpomínky pamětníků z let 1938–1945 na Mostecku? Jaké osudy potkaly českou menšinu a židovské obyvatelstvo v našem kraji? A co přinesla výstavba válečného průmyslu v Záluží a jaké byly následky leteckých náletů?
Přijďte se dozvědět odpovědi během komentované prohlídky výstavy Pod ochranou Říše…? Výstavou vás provedou její autoři, Jiří Šlajsna, Dominik Marek a Ludvík Lejsek dne 27. srpna 2025 od 16:00 v Oblastním muzeu a galerii v Mostě.