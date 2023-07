Komořanská teplárna přilákala desítky zájemců

Šest desítek návštěvníků z mnoha koutů z celé České republiky využilo o prázdninách jedinečné příležitosti, kdy se na jeden otevřela teplárna společnosti United Energy. Na exkurzi dorazily rodiny s dětmi, milovníci techniky, blízcí zaměstnanců i bývalí pracovníci.

„Den otevřených dveří je součástí celé řady akcí, které pořádáme v rámci oslav 80. výročí výstavby naší teplárny,“ vysvětluje Miloslava Kučerová, tisková mluvčí United Energy a organizátorka exkurze. „Na exkurzi dorazili návštěvníci nejen z Mostu a okolí, ale například i z dalekého Havířova, Liberce nebo Klatov. Je také zajímavé, že o prohlídku průmyslového objektu projevují zájem nejen dospělí, ale i děti. Věkové rozpětí bylo opravdu velké, od 8 až do 84 let. Letos jsme tu měli opravdu hojné zastoupení seniorů, kterým jsme upravili trasu prohlídky tak, aby ji v parném počasí lépe zvládli. Velkým překvapením pro mě i mé kolegy však bylo, že žádnou výjimku nechtěli. Chtěli vidět vše jako ostatní,“ usmívá se Kučerová.

Příležitost na vlastní oči poznat jak vzniká teplo a elektřina využila i Ivana Lahovská z Libotenice. „Přijela jsem hlavně kvůli bratrovi, který nás tu dnes provádí. Hrozně mě zajímalo, co dělá, kde vlastně pracuje. A protože já sama nejsem moc technický typ, tak cokoliv, co je technické mě hrozně fascinuje a podívat se na to je pro mě moc zajímavé,“ svěřila své pohnutky k návštěvě.

Teplárnu si přišla prohlédnout i místostarostka Meziboří Libuše Karbanová, které má zájem se na horkovod z Komořan připojit. „Velice krásná, záslužná akce. Já jsem velice mile překvapená. To co jsem se dozvěděla, pro mě bylo velice zajímavé a zároveň to byl pro mě adrenalin, protože tam byla místa, která jsem měla trošku problém překonat, ale překonala,“ řekla Karbanová.

Návštěvníci během exkurze poznali celý výrobní proces. Na závěr prohlídky areálu je pak čekal unikát. Vůbec poprvé se pro veřejnost otevřel bunkr. Netradiční kruhová čtyřpatrová stavba v podzemí areálu teplárny s vlastní studnou, která měla sloužit jako úkryt v případě nebezpečí. Součástí exkurze pak byla i návštěva výměníkové stanice a kolektoru v Mostě, kde byla akce ukončena aplausem a poděkováním návštěvníků.