Koncert Bonnie Tyler V Johann W se ruší, těšte se na Lou Bega & Stay-C a na Thomase Anderse – Modern Talking.

Plánovaný koncert Bonnie Tyler, který se měl uskutečnit 6. června v zámeckém Vinařství Johann W v rámci programu Legendy v Třebívlicích, je z důvodu vážného zdravotního stavu hlavní hvězdy definitivně zrušen bez náhradního termínu.
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