Konec doplatků na bydlení v celém Mostě se brzy stane realitou

Mostečtí politici jednají se o rozšíření opatření obecné povahy na téměř všechny bytové domy v Mostě.

Opatření obecné povahy, na jehož základě není možné přidělovat novým žadatelům doplatek na bydlení, bude rozšířeno. Týkat by se mělo drtivé většiny bytových domů v Mostě. Výjimkou budou například části města se zástavbou rodinných domů, jako jsou Zahražany nebo Čepirohy či Vtelno. Vedoucí odboru sociálních věcí bylo uloženo, aby do konce měsíce připravila podklady pro identifikaci těchto míst, a primátorovi Mostu Janu Paparegovi radní uložili, aby nejpozději do 14. srpna ve spolupráci se státní i městskou policií a úřadem práce připravil a následně zaslal žádost pověřenému obecnímu úřadu, který je oprávněn toto nařízení vydat. Při zvažování tohoto rozhodnutí radní vycházeli ze zpráv jak Policie ČR, tak Městské policie Most, kdy v uvedených lokalitách dochází k vyššímu výskytu sociální nežádoucích jevů.

První žádost o vydání opatření projednávala rada před rokem, kdy bylo identifikováno šest míst, na nichž dochází k porušování veřejného pořádku, kde se vyskytují osoby pod vlivem návykových látek a kde jsou děti vystaveny nepříznivým vlivům. Na tomto základě pak byla tajemnici magistrátu podána žádost o vydání opatření obecné povahy, to bylo vydáno a účinnosti nabylo v prosinci loňského roku. Nyní se jedná o rozšíření z původních šesti lokalit na téměř všechny bytové domy v Mostě.