Konec krize v mosteckém hokeji?

Městu Most došla trpělivost s hokejovým klubem HC Most „dospěláků“, který v roce 2012 prodalo do soukromých rukou a od roku 2014 doposud mu na činnost poslalo tři milióny korun. Kvůli dlouhotrvajícímu komunikačnímu a finančnímu nesouladu si minulý týden město založilo vlastní sportovní oddíl nazvaný Mostecký hokejový klub s.r.o. Začne, jak se říká, „od píky“, z úrovně krajského přeboru.

Skutečnost, že hokejovou soutěž mosteckých dospělých hráčů provázely v nedávné minulosti ostré hádky propírané dokonce na veřejnosti, není žádné tajemství. Přesto je rozhodnutí mosteckých zastupitelů, staré jen pár dnů, překvapením. „Mostecký seniorský hokej má za sebou velké problémy. Letos navíc HC Most sestoupil do druhé ligy, ačkoliv jsme byli ubezpečováni, že zůstane v první lize. Město už nechce do soukromého klubu, který nemá výsledky, dávat peníze. Proto si založilo svůj vlastní klub, na který bude mít návaznost mládežnický hokej,“ říká mostecký zastupitel a jednatel společnosti Vladimír Kubík (v současné době se město stará o hokejovou a krasobruslařskou mládež sdruženou pod hlavičkou Sport Most, pozn. red).

Start do nové sezóny z úrovně krajského přeboru Vladimír Kubík nijak dramaticky nevidí. „Naopak máme velkou motivaci jít sportovně nahoru,“ říká a ubezpečuje, že do nové sezóny bude hokejový tým kompletní. „Tým sestavíme převážně ze stávajících zdrojů mládeže,“ dodává.

Po rozhodnutí města o vlastním hokejovém klubu lze očekávat, že už tak napjaté vztahy s HC Most se jen tak nezklidní, ba naopak. Od města již nemůže HC Most očekávat žádné peníze, a před pár dny dokonce dostal výpověď z nájmu ledové plochy. Na otázku, jak vidí nový klub spolupráci s HC Verva Litvínov, který měl v plánu v Mostě založit „hokejovou farmu“ a obě města tak sportovně propojit, jednatel odpovídá: „Věřím, že Litvínov naše rozhodnutí pochopí a že budeme nadále na hokejové úrovni spolupracovat.“