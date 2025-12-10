Konečně! Vláda převede bezúplatně na město Most pozemky kolem jezera!

Vláda na svém posledním zasedání schválila bezúplatný převod pozemků okolo jezera Most do majetku města.

Podle primátora Mostu Marka Hrvola se jedná o obrovský krok směrem k budoucímu rozvoji celé této lokality. Jsem velmi rád, že úsilí a tlak, který město Most dlouhé roky věnovalo tomuto převodu, se vyplatil. Naše město má historický nárok na toto území a je připraveno realizovat množství rozvojových aktivit, které otevřou našemu městu a celému regionu řadu nových možností a výzev,“ komentoval rozhodnutí vlády primátor.

