Kino Kosmos Most pro velký úspěch prodlužuje americký horor Insidious: Červené dveře a to do středy 12. července.

Aby rodina jednou pro vždy skoncovala se svými démony, musí se Josh (Patrick Wilson) a vysokoškolák Dalton (Ty Simpkins) vydat dál než kdy dříve, a čelit temné minulosti své rodiny a zároveň novým, ještě děsivějším hrůzám ukrytými za červenými dveřmi…