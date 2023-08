Kosmos projde modernizací

Mostecké kino Kosmos se bude redigitalizovat. Je to nezbytný krok každého kina, které má více než 10 let po zavedení digitální projekce. Mostecké kino letos promítá v digitální kvalitě už 12 let. Jeho projektor je na hranici životnosti, což se samozřejmě projevuje také na kvalitě promítaného obrazu. Promítací technologie se neustálé vyvíjí a stoupají i nároky diváků.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4,02 milionu Kč bez DPH. Město chce akci spolufinancovat z prostředků Státního fondu kinematografie, v rámci výzvy 2023-4-1-21 Digitalizace a modernizace kin. Podíl poskytovatele dotace činí 50 % z celkových nákladů akce.