Kovový mamut pro Ústecký kraj je už na cestě

Projekt kovové sochy mamuta pro Ústecký kraj postoupil do další fáze. Z Dolů Bílina odjely na konci července dva nákladní vozy s kovovým materiálem z bývalých rýpadel a dalších uhelných strojů. Přibližně deset tun železa nyní míří do Brna, kde z něj umělci vytvoří sochu mamuta. Hotové dílo by se mělo na počátku příštího roku vrátit do Ústí nad Labem a stát před budovou krajského úřadu.
Ústecký kraj chce novou sochou symbolicky propojit průmyslovou historii regionu s unikátním archeologickým nálezem pozůstatků mamutů v ústeckém Bukově. Aktuální odvoz materiálu znamená začátek samotné výroby díla.
Materiál pro vznik sochy poskytly Ústeckému kraji formou daru Severočeské doly. Výtvarníci si v depu železného materiálu vybrali části, které se pro budoucí sochu nejlépe hodí. Mezi největší kusy patří například dva korečky z historicky nejvýkonnějšího skrývkového rýpadla K10 000 nebo dvě housenice ze shazovacího vozu.
Sochu vytvoří umělci z firmy REC Group, která stojí za projektem Kovozoo u Uherského Hradiště. Ta je známá tvorbou zvířat a dalších objektů v životní velikosti z recyklovaného kovového odpadu.
Budoucí mamut odkazuje na mimořádné archeologické naleziště v ústecké čtvrti Bukov, kde byly při stavbě justičního paláce objeveny pozůstatky mamutů srstnatých, dalších pravěkých zvířat i stopy po tehdejších lovcích. Ústecký kraj do budoucna počítá také s vybudováním moderní expozice, která tento evropsky unikátní nález představí veřejnosti.