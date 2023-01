K+R u Citadely zmizí. Nahradí je parkování s parkovacím kotoučem

Svislé dopravní značení K+R umístěné u tří parkovacích míst na Podkrušnohorské ulici u Citadely dlouhodobě neplní svoji funkci. Řidiči značení nerespektují, místa určená ke krátkému zastavení, při němž má spolucestující vystoupit a využít k dalšímu cestování MHD, tak ztrácí smysl. Krátkodobé parkování by naopak uvítala blízká Základní umělecká škola Litvínov. „Místo by rádi využili například rodiče, kteří jedou pro děti ze základní umělecké školy a chodí je vyzvednout přímo k budově. Proto bude zmíněné svislé značení nahrazené takovým, které bude více vyhovovat potřebám v dané oblasti,“ podotýká 1. místostarosta Karel Rosenbaum. Označení Parkoviště s parkovacím kotoučem

s dodatkovou tabulkou max. 10 minut v době od 8 do 18 hod. bude nově jen u dvou parkovacích stání.