KRABICE OD BOT láme rekordy, ještě je ale dárců potřeba

Krabice od bot letos láme rekordy. Do sbírky se již zapojilo 13 551 dárců, což je více, než vloni za celou dobu sbírky. Rekordní je ale bohužel i počet dětí, kterým se Diakonie snaží zajistit vánoční nadílku. Stále se hledají dárci pro 17 051 dětí. Nejvíce chybí dárky pro kluky od 8 do 17 let.

S každým ročníkem Krabice od bot se daří díky místním dobrovolníkům dosáhnout na více potřebných dětí. Dárky se daří dostat i k dětem, pro které se žádné jiné sbírky nedělají. Se zvyšujícími se životními náklady se také do potíží dostává více rodin, než dříve. Za každým dárkem k rezervaci se skrývá skutečné dítě. Dokážeme zachránit Vánoce pro všechny? místa kde jsou ještě dárky potřeba najdete tady: www.krabiceodbot.cz