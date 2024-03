Kradl dvakrát v jednom dni

Mostečtí policisté předali hned dvě sdělení podezření 43letému muži ze spáchání přečinů krádeží. Ten minulý pátek dopoledne chytil příležitost za vlasy a využil náhodné situace. Podezřelý totiž poblíž městského hřbitova narazil na neuzamčenou dodávku, jejíž řidič opodál opravoval pracovní stroj. Mostečan do vozidla vlezl a prohledal ho. V interiéru narazil na dva notebooky, přenosný pevný disk a na 1000 korun v hotovosti. Vše popadl a než se majitel k vozu vrátil, zmizel lapka v nedalekém lesním porostu. Poškozenému se možná trochu ulevilo. Podezřelý jeden z počítačů odhodil. Naštěstí ten, který měl vzhledem k nainstalovanému softwaru hodnotu několik desítek tisíc. Tím to ale neskončilo. Majitel elektroniky se v odpoledních hodinách vydal pátrat po mosteckých bazarech a hledal svůj druhý odcizený notebook. Na lapku narazil na tř. Budovatelů a na místo tak vyjela policejní hlídka. Ta zjistila, že podezřelý měl u sebe jinou elektroniku, a to čerstvě odcizený tablet. Ten měl odnést ze zastavárny, kde si nejprve prohlížel vystavené zboží. Podle zaměstnance obchodu se prý choval divně. Obsluha se musela věnovat jiným přítomným zákazníkům, když klaply vstupní dveře provozovny. Mostečan z obchodu odešel i s odcizeným tabletem za 1500 korun, který měl mít uschovaný pod bundou. Ponaučení z minulých chyb si zřejmě muž nevzal. Z dřívějších rozhodnutí soudů v Ústí nad Labem i v Mostě strávil za majetkové delikty téměř tři roky ve vězení. Teď má podezřelý šanci se za mříže vrátit, pokud bude uznán vinným, a to až na další tři roky.