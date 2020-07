Kradl ve sklepě v domě, kde bydlí

Na policejním oddělení skončil 28letý muž z obce na Litvínovsku kvůli krádeži nářadí ze sklepa. To měl muž odcizit v domě, kde sám bydlí. Ve sklepních prostorách měl zdolat dvoumetrovou stěnu a mezerou mezi stropem a stěnou vlezl do sklepní kóje, ze které měl odnést zde odložené věci. Hodit se mu měl kufřík s vrtačkou, svářečka na plasty, reprobedna, projektor, laserový metr a další věci, vše v hodnotě 10 tisíc korun. Věci pak nabízel k prodeji. Odcizený lup byl nakonec kromě projektoru vrácen zpět poškozenému majiteli. Ten získal zpátky i to nářadí, které podezřelý stihl prodat v místě svého bydliště. Případ je šetřen ve zkráceném přípravném řízení a policisté muži předali záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže.