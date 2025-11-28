Kraj představil veřejnosti výsledky projektu Digitální technická mapa Ústeckého kraje

Ústecký kraj uspořádal odborný seminář Open Days zaměřený na představení projektu Digitální technická mapa Ústeckého kraje (DTM ÚK). Účastníkům byly představeny výsledky více než dvouletého budování moderního informačního systému, který propojuje digitální technologie s daty o skutečném stavu území a stává se klíčovým nástrojem při plánování a povolování staveb.
Už více než sedmnáct měsíců mají stavebníci, projektanti, obce i další uživatelé k dispozici Digitální technickou mapu Ústeckého kraje. Tento moderní nástroj poskytuje detailní a aktuální přehled o dopravní i technické infrastruktuře a podporuje digitalizaci procesů ve veřejné správě.
Cílem akce bylo přiblížit podstatu a význam projektu „Digitální technická mapa Ústeckého kraje“, financovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Účastníci se během semináře seznámili s přípravou informačního systému, se způsoby pořizování dat i s praktickými možnostmi využití mapy v každodenní agendě samospráv, projektantů i investorů.
Účastníky přivítal a akci zahájil radní pro územní plánování a stavební řád Tomáš Kirbs. Na semináři vystoupili zástupci krajského úřadu jako správci informačního systému, dále zástupci sdružení dodavatelských firem T-Mapy, Georeal, Geovap a ICZ. Odborný pohled doplnili zástupci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a České komory zeměměřičů. Jménem Ministerstva průmyslu a obchodu zaznělo poděkování všem institucím, odborníkům i vlastníkům infrastruktury za jejich úsilí při realizaci projektu. Zvláštní poděkování patří Evropské unii za finanční podporu.
Součástí projektu bylo vybudování informačního systému digitální technické mapy a pořízení prvotní datové základny nezbytné pro jeho naplnění. V rámci projektu bylo zmapováno 36 449 hektarů základní prostorové situace (polohopisu), pořízeny údaje o 3 665 kilometrech krajských silnic a o 1 458 kilometrech technické infrastruktury v majetku kraje a obcí. Vybudování systému krajům ukládá zákon o zeměměřictví, přičemž DTM představuje jeden z klíčových pilířů digitalizace stavebního řízení podle nového stavebního zákona a nástroj pro soustavné plánování rozvoje území.
Digitální technická mapa Ústeckého kraje je dostupná veřejnosti na adrese: https://usk.krajdtm.cz/
Zájemci zde najdou nejen mapové podklady, ale i další důležité informace týkající se správy dat a využití systému.