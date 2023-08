Kraj řeší nedostatek veterinářů

Nedostatek veterinářů pro akutní i dlouhodobou péči zejména pro hospodářská zvířata řešili hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, předseda výboru pro zemědělství a venkov Zdeněk Plecitý a Karolína Žákovská, předsedkyně výboru pro národnostní menšiny, se zástupci zvěrolékařů a Státní veterinární správy. Problém se týká i dalších krajů.

Strukturální problémy ve vzdělávacích oborech zaměřených na péči o zvířata, nedostatečná finanční podpora praktikujících veterinářů i celková náročnost profese způsobuje, že v řadě regionů chybí zvěrolékaři, kteří by dokázali pokrýt potřeby chovatelů hospodářských zvířat. Obzvláště těch velkých, jako jsou krávy a koně. Ústecký kraj není bohužel výjimkou. Místní veterináři jsou přetížení a výpomoc kolegů z jiných oblastí není dlouhodobě udržitelná. Se zástupci kraje proto probrali možná řešení problému.

Těmi mohou být finanční pobídky, které by přilákaly veterináře do kraje i z jiných zemí Evropské unie, nebo krajské stipendijní programy pro studenty veterinárních a příbuzných oborů. Ty by byly patrně velmi podobné těm, které kraj nabízí pro studenty zaměřené na zdravotnictví. Zástupci kraje zároveň přislíbili další řešení problému v rámci Asociace krajů České republiky a jeho zdůraznění na půdě parlamentu.