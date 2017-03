Krajská dotace pomohla nemocnici s lůžky

Podkrušnohorská nemocnice následné péče v Litvínově, jejímž provozovatelem je Krušnohorská poliklinika, s. r. o., Litvínov, je moderní zařízení, které zahájilo činnost v dubnu roku 2005. Nemocnice disponuje s cca 55 lůžky převážně pro gerontologické pacienty, nebo dlouhodobě nemocné, kteří vyžadují komplexní ošetřovatelskou péči. Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových, dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích. Zařízení nemocnice je vybaveno moderními zdravotnickými přístroji a vysoký komfort poskytují všem pacientům také polohovatelná lůžka s antidekubitními matracemi.

Krušnohorská poliklinika využila výzvy Krajského úřadu Ústeckého kraje a požádala o dotaci z programu Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2016. „Dotaci jsme požadovali na 30 polohovatelných lůžek s antidekubitními matracemi. Obdrželi jsme 650 000 Kč. Dodavatel vzešel z výběrového řízení. Nabídl nám výhodnou cenu, která nám dovolila, po dohodě s KÚ Ústeckého kraje, nákup 39 lůžek s profesionálními matracemi. Nyní máme všechna lůžka v nemocnici polohovatelná,“ říká k novému vybavení podpořenému krajským úřadem jednatelka Krušnohorské polikliniky Hana Sošková.

Do poloviny letošního roku by nemocnice následné péče ráda zřídila jedno lůžko určené pro paliativní péči. „Chtěli bychom vytvořit důstojné místo pro pacienta vyžadujícího paliativní péči. Znamená to, že naším cílem je pacientovi s nevyléčitelnou chorobou ve velmi pokročilém stádiu důstojně zmírnit jeho bolest i duševní strádání a umožnit mu podporu jeho blízkých. Lůžko s příslušným zázemím bychom rádi realizovali do poloviny letošního roku,“ říká k rozšíření péče o pacienty primář MUDr. Petr Myšák.

Do investičních záměrů patří také vybudování dalších 13 lůžek v prostoru bývalých ordinací MUDr. Jiřiny Frydrychové. „Jednalo by se o sociální lůžka ve zdravotnickém zařízení. Prostory je nutné zrekonstruovat a vybavit. Předpokládané náklady se pohybují kolem 2 mil. Kč a do provozu bychom je chtěli dát nejpozději na začátku příštího roku,“ dodává k investičnímu záměru Hana Sošková.