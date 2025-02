KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ HLEDÁ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s.,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

generálního ředitele

Kvalifikační a osobní předpoklady uchazečů:

ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

zkušenosti na pozici vedoucího zaměstnance ve zdravotnickém zařízení

organizační a řídící schopnosti

občanská a morální bezúhonnost

zdravotní způsobilost

schopnost efektivní komunikace

schopnost motivovat podřízené

vysoká úroveň flexibility, rozhodnost, analytické a strategické myšlení

zkušenosti s projektovým řízením

schopnost práce v zátěžových situacích, rezistence na stres

znalost legislativy v oblasti činnosti obchodních společností

znalost systému ekonomiky zdravotní péče

znalost postupů zadavatele při zadávání veřejných zakázek

vítána zkušenost s řízením investičních projektů

vítána základní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (Aj, Nj,)

Rámcová pracovní náplň:

plnění úkolů vedoucího zaměstnance

jednání ve věcech společnosti podle stanov a vnitřních organizačních norem

zodpovědnost za činnost organizace a její rozvoj v rozsahu daném stanovami a vnitřními organizačními normami

spolupráce s představenstvem a dozorčí radou společnosti

Obsah přihlášky:

název pracovního místa a označení společnosti, v níž má být vedoucí pracovní místo vykonáváno

ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech

informace o referenčních projektech ve zdravotnictví

výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa

datum a vlastnoruční podpis uchazeče

udělení souhlasu společnosti Krajská zdravotní, a.s., aby za účelem výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa generálního ředitele, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zpracovávala osobní údaje v rozsahu, v jakém je uchazeč poskytne

písemná koncepce organizace řízení a rozvoje zařízení (v rozsahu max. 10 stran formátu A4), včetně představy o sestavení manažerského týmu, o manažerském systému motivací a o způsobu hodnocení jednotlivých týmů

Doplňující informace:

součástí výběrového řízení může být i psychologické testování

předpokládaný nástup do funkce dle vzájemné dohody

mzdové podmínky se řídí vnitřními organizačními normami společnosti

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Výběrové řízení bude vedeno formou pohovorů s uchazeči a výběrová komise si vyhrazuje právo zvolit k výběru nejvhodnějšího uchazeče i jiné, pomocné nástroje výběru, například psychologické testy.

Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete nebo předejte osobně v bezpečně zalepené obálce označené „VŘ-GŘ KZ – NEOTVÍRAT“ nejpozději do 7. 3. 2025 do 12:00 hod. na adresu:

Krajská zdravotní, a.s.,

k rukám Ing. Mgr. Vlasty Kašparové

náměstek ŘLZ

Sociální péče 3316/12a

401 13 Ústí nad Labem