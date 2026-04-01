Krajská zdravotní: lékárenská pohotovost bude fungovat o Velikonočním pondělí

Krajská zdravotní upozorňuje na otevírací dobu lékáren zajišťující lékárenskou pohotovost v pondělí 6. dubna na Velikonoční pondělí. V pátek 3. dubna bude ve všech uvedených městech zajištěna lékárenská pohotovost lékárnami ve větších obchodních centrech, jako je například zajištěna o víkendech. Velký pátek není uzákoněným svátkem, na který se vztahuje zákon o úpravě prodejní doby v maloobchodě ve sváteční dny.
Pohotovostní lékárenská služba ve městech působnosti nemocnic spadajících pod Krajskou zdravotní v Mostě, Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Chomutově a Litoměřicích bude zajištěna takto:
Most
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o. z., Jana Evangelisty Purkyně 270, 434 64 Most 1,telefon: 478 032 540, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 19:00 hodin.
Děčín
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1, 405 99, Děčín II, telefon: 412 705 440, bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 18:00 hodin.
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem, telefon: 477 112 147, bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.
Teplice
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o. z. (Poliklinika), U Nemocnice 3064, 415 01 Teplice,telefon: 417 519 679, bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 19:00 hodin.
Chomutov
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12, Chomutov, telefon: 474 447 248, bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 19:00 hodin.
Litoměřice
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o. z., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, telefon: 416 723 505, bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 18:00 hodin.