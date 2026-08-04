Krajská zdravotní: Máte doma nadbytečné hrnečky a chcete podpořit dobrou věc?

Máte doma nadbytečné hrnečky a chcete podpořit dobrou věc? Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem pořádá sbírku hrnečků do charitativního bazárku. Výtěžek putuje na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně, která mimo jiné pomáhá hradit vstupní vyšetření pro potenciální dárce, které stojí 1 000 Kč a nehradí ho zdravotní pojišťovna. Loni se podařilo vybrat neuvěřitelných 196 000 Kč!
Máte-li ke sbírce nějaké dotazy nebo potřebujete domluvit způsob odvozu? Obraťte se přímo na pracovnice z transfuzního oddělení: Tel.: 477 113 468, 477 113 437.