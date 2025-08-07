Krajská zdravotní nominovala anděla

Také letos se koná soutěž Anděl mezi zdravotníky. Nominováni do ní nebyli jen zdravotní sestry a lékaři, ale také pečovatelé, farmakolog či pracovníci v sociálních službách. Za Krajskou zdravotní s číslem 11 soutěží primářka z ústeckého Emergency příjmu Jana Bednářová.
Jana Bednářová původně snila o kariéře architektky, ale jedna kniha jí změnila životní směr – rozhodla se stát lékařkou. Přes internu a kardiologii se dostala až k urgentní medicíně, která si její srdce získala už před 17 lety. Je nejen výjimečnou lékařkou, ale i sportovkyní tělem i duší – běhala maratony, dnes ji nejčastěji potkáte na túrách, výletech nebo s knihou v ruce. K vidění byla i v jednom z dílů dokumentu České televize „Šéflékařky“.
Projekt Anděl mezi zdravotníky je určený pro lékaře, zdravotní sestry, pečovatele, lékárníky, záchranáře, zkrátka všem zdravotníkům, kteří si zaslouží veřejně poděkovat. Hlasování bude spuštěno v nejbližších dnech.