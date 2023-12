Krajská zdravotní ocenila věrné zaměstnance

Více než padesát let práce v jedné nemocnici. To je jistě důvod nejen k ohlédnutí, ale i k poděkování zaměstnancům, kteří tuto úctyhodnou metu překročili. Takovým je MUDr. Jan Nosek z Interního oddělení I Nemocnice Teplice, kam nastoupil před více než 62 lety. Společně s dalšími jedenácti zaměstnanci, kteří v teplické nemocnici pracují přes půl století, se mu dostalo ocenění a poděkování od vedení nemocnice a Krajské zdravotní.

„Interní obor jsem chtěl od začátku dělat. Na 3. interní klinice v Praze vedené akademikem Charvátem jsem se jako student podílel na výzkumu a vyhrál konkurz na místo na klinice. Nakonec jsem na ní nenastoupil, protože se mi v Praze nepodařilo sehnat byt. Po krátkém působení v nemocnici v Duchcově, na tehdy výborně obsazené interně, která spadala pod nemocnici v Teplicích, mě povolali do Teplic, kde hledali druhoatestovaného internistu. A tak jsem se stal zástupcem primáře interního oddělení v této nemocnici,“ vzpomenul na své profesní začátky MUDr. Jan Nosek, který od přechodu do důchodu pracuje na poliklinice, v lipidové poradně. „Mám pocit, že mě tu ještě potřebují. A to mi pochopitelně dělá dobře,“ dodal s úsměvem.

Spolu s ním vedení Krajské zdravotní a Nemocnice Teplice ocenilo za více než 50 let práce v teplické nemocnici další zaměstnance. Jsou jimi MUDr. Jan Němec, rovněž z Interního oddělení I, z kožního oddělení MUDr. Libuše Němcová, z oddělení intenzivní medicíny Helena Reidlová, z urgentního příjmu Zdenka Šimralová a z radiodiagnostického oddělení MUDr. Magdalena Frajsová a Jarmila Kronďáková. Více než 50 let pracují v Nemocnici Teplice z dětského a dorostového oddělení MUDr. Petr Eichl a MUDr. Marta Kučerová, z oddělení hlavní sestry Magdalena Jílková a Drahuše Feďjuková. A také Stanislava Handlířová z oddělení správy a údržby nemovitostí.

„Jsem velmi rád, že Krajská zdravotní myslí na své zaměstnance, kteří tak dlouhou dobu pracují ve zdravotnictví. V oblasti, kde práce nikdy nebyla jednoduchá, ale zároveň nesmírně zodpovědná. A nejen to, tito lidé jsou věrní své profesi déle než 50 let v jedné nemocnici. Jménem vedení společnosti je mi ctí poděkovat vám za práci, které si velmi vážím,“ řekl Jakub Komárek, člen představenstva Krajské zdravotní.

„Moc mě těší, že v teplické nemocnici máme kolegy, kteří na odděleních předávají zkušenosti a jsou mladším spolupracovníkům oporou. Jejich elán a chuť nadále pomáhat pacientům je pro nás ostatní inspirující. Děkuji všem za odvedenou práci a za to, že se s vámi v naší nemocnici stále mohu potkávat,“ dodal na setkání s oceněnými zaměstnanci ředitel Nemocnice Teplice Tomáš Hrubý.