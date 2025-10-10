Krajská zdravotní otevírá novou psychiatrickou ambulanci – Pro pacienty se otevře v pondělí

Krajská zdravotní rozšířila své služby v oblasti psychiatrie. Dne 13. 10. 2025 zahájí provoz nová ambulance psychiatrie pro dospělé. Ta se stane součástí konceptu kompletní psychiatrické péče pro všechny typy pacientů. V litoměřické nemocnici tak již funguje ambulance adiktologie, psychiatrie pro děti a dorost a nyní nově i psychiatrie pro dospělé.
Provoz ambulance, která je určena pacientům převážně z Litoměřicka, bude zajišťovat lékařka Alžběta Binhacková.
„Celou profesní kariéru jsem pracovala v německém Sasku. Od roku 2013 jsem byla součástí týmu psychiatrické kliniky v Drážďanech, následně jsem vykonávala praxi v ambulanci. V Litoměřicích se chci zaměřovat na pacienty, u kterých je potřeba medikace,“ uvedla Alžběta Binhacková.
Pacienti se mohou objednávat od 13. 10. 2025 buď prostřednictvím e-mailu
alzbeta.binhackova@kzcr.eu, nebo telefonicky na čísle 416 723 551, a to vždy v pondělí, středu a pátek. Telefonní linka bude aktivní mimo dobu vyšetření pacientů. Otevírací doba ambulance je od pondělí do pátku, vždy od 8:00 do 14:00.
Ambulance je určena pro všechny dospělé pacienty, kteří trpí psychickými problémy, procházejí těžkou životní situací, případně trpí psychosomatickými potížemi a jsou doporučeni praktickým lékařem.
„V současné době je vysoká poptávka po službách psychiatrů. V republice je jich akutní nedostatek, proto jsme rádi, že můžeme pacientům z Litoměřicka tyto služby nabídnout. Pro Nemocnici Litoměřice to znamená kompletní portfolio psychiatrické ambulantní péče – od dětské, přes adiktologickou až po dospělou,“ dodal ředitel Nemocnice Litoměřice Vladimír Kestřánek.