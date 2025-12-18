Krajská zdravotní pořídila nové mobilní ultrazvuky

Nemocnice Teplice rozšiřuje své diagnostické a léčebné možnosti pořízením dvou nových mobilních ultrazvukových přístrojů. Zdravotnická technika, jejíž nákup podpořilo město Teplice částkou 1,6 milionu korun, budou sloužit především oddělení intenzivní medicíny včetně jeho anesteziologické části.
Oddělení intenzivní medicíny doposud disponovalo třemi ultrazvukovými přístroji, zajišťujícími komplexní péči o pacienty v rámci lůžkové části oddělení. Přístroje se využívají například při ultrazvukové navigaci zavádění invazivních cévních vstupů, bedside diagnostice příčin šokových stavů, krvácení do tělesných dutin či srdečního selhávání. V oblasti anesteziologické péče ultrazvukové přístroje slouží dominantně k vyhledávání periferních nervových struktur při provádění periferních nervových blokád.
„Investice do moderního zdravotnického vybavení je pro město Teplice prioritou. Nové ultrazvukové přístroje umožní lékařům poskytovat pacientům ještě rychlejší a přesnější diagnostiku přímo u lůžka, což se promítne do vyšší kvality péče a bezpečnosti pacientů,“ uvedl primátor města Teplice Jiří Štábl.
Tomáš Hrubý, generální ředitel Krajské zdravotní, dodává: „Obnova přístrojového vybavení Oddělení intenzivní medicíny v Nemocnici Teplice představuje významný krok k zachování nejvyšší úrovně péče. Nové ultrazvukové přístroje umožní našim specialistům provádět přesnější diagnostiku i intervence, a to rychle a bezpečně.“
„Díky novým přístrojům získáme možnost nejen nahradit stávající vybavení, ale zároveň využít nejmodernější technologie, které podporují přesnější rozhodování při léčbě kriticky nemocných pacientů. Přístroje zlepší dostupnost ultrazvukového vyšetření a zvýší kvalitu poskytované péče,“doplňuje Martin Sessek, ředitel Nemocnice Teplice.
Realizací pořízení dvou nových ultrazvukových přístrojů dojde k významnému posílení technického vybavení Oddělení intenzivní medicíny a anesteziologie, což napomáhá poskytování zdravotní péče na technologicky nejvyšší úrovni.
Název přístrojů:
Canon Aplio Me a Canon Aplio Flex
Dodavatel: AURA MEDICAL s.r.o.
Cena: 2.213.090,- Kč vč. DPH
Zdroje financování:
Krajská zdravotní a statutárním městem Teplice
Krajská zdravotní 613.090,- Kč
Město Teplice 1.600.000,- Kč
Předání do klinického provozu prosinec 2025