Krajská zdravotní se pochlubila unikátním robotickým systémem daVinci

Krajská zdravotní pro své Centrum robotické chirurgie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem pořídila jednoportový robotický systém daVinci SP. Excelentní pracoviště největšího poskytovatele nemocniční péče v České republice je ve střední a východní Evropě prvním, jehož pacienti budou moci využít benefitů, které jim novinka přinese. Přístroj doplní stávající daVinci Xi, jehož kapacita je nyní plně využita. Roboticky asistované chirurgické výkony specialisté CRCH provádějí od roku 2008 a jejich počet již překročil pět a půl tisíce.
„Špičková zdravotní péče pro obyvatele Ústeckého kraje je naší prioritou. Jsem proto moc rád, že se ústecká nemocnice před lety chopila šance zřídit centrum robotické chirurgie, které navíc stále vylepšuje a modernizuje. Nový robotický systém je toho jasným důkazem,“ řekl Richard Brabec, hejtman Ústeckého kraje, při slavnostním zahájení provozu robotického systému daVinci SP.
„Robotická chirurgie umožňuje výkon, který je šetrný a efektivní zároveň, protože pacient z nemocnice odchází mnohem dříve než při běžných chirurgických výkonech. A to kvitují především pacienti, ale také zdravotníci. Nový přístroj umožní další rozvoj robotické chirurgie a uspokojit stále stoupající zájem o tyto operace. Děkuji Ústeckému kraji za finanční podporu, díky níž jsme ho mohli získat,“ uvedl Tomáš Hrubý, generální ředitel Krajské zdravotní.
„Naše nemocnice má řadu pracovišť poskytujících specializovanou zdravotní péči na úrovni srovnatelné s fakultními nemocnicemi. Téměř dvě dekády se k nim řadí i robotická chirurgie, která se s novou špičkovou technikou dostává v operativě o další krok výš,“ připomněl Aleš Chodacki, ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
„Dosud běžné jsou systémy, kdy operujeme několika porty. Zjednodušeně řečeno: pacient má v sobě několik děr, kterými zavedeme nástroje. A my nyní některé výkony, dosud prováděné takzvaně multiportově, můžeme nahradit zákroky s pomocí jednoho portu. Tím pacientovi do těla zavedeme tři centimetry širokým vstupem všechny nástroje a jemu po operaci zůstane pouze jediná, třícentimetrová jizva. Jednoportový systém tak využijeme například při hysteroktomiích u žen nebo při resekcích tumorů ledvin,“ vysvětlil Jan Schraml, přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a vedoucí CRCH. „Nezanedbatelnými výhodami pro pacienta jsou menší invazivita, snížená incidence krvácení, snížená spotřeba analgetik a zkrácení délky hospitalizace,“ vyzdvihl přednosta Schraml.