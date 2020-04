Krajská zdravotní už má magnetickou rezonanci v každé své nemocnici

Krajská zdravotní v novém pavilonu u budovy „I“ v nemocnici Děčín vybudovala pracoviště magnetické rezonance a tuto středu 1. dubna zahájila jeho provoz. Právě nedávno se magnetická rezonance nově otevřela i v Mostě.

Na stejném místě v Děčíně je již pacientům k dispozici nový interní příjem a připraveny jsou zde i nové prostory pro gastroenterologické pracoviště. „Jsem přesvědčen, že vybudování zcela nového vysoce specializovaného zdravotnického pracoviště, jakým magnetická rezonance bezesporu je, si pacienti z Děčínska zaslouží. Tím se nám podařilo završit projekt, který lze jednoduše popsat jako „Magnetická rezonance do každé nemocnice KZ“. Velmi mě těší, že se zároveň podařilo v novém pavilonu připravit nový interní příjem i prostory pro gastroenterologii. Před námi nyní stojí největší investiční akce v historii nemocnice v Děčíně. V několika etapách ji dostavět, aby odpovídala všem moderním standardům,“ zdůraznil předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.

„Děčínská nemocnice se po dokončení další z řady investičních akcí, kterými Krajská zdravotní postupně revitalizuje a modernizuje každou z pěti svých nemocnic, postavila po bok ostatním a může pacientům nabízet službu, za kterou prozatím museli jezdit do sousedních okresů. Podařilo se to i díky významné finanční podpoře Ústeckého kraje, který je jediným akcionářem společnosti. Děkuji všem, kdo se na přípravě, koordinaci a realizaci této důležité investice podíleli,“ řekl generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala.

„Děkuji jménem svým i jménem všech mých kolegů za podporu vedení společnosti myšlence využít plánovanou dostavbu prostor pro magnetickou rezonanci i pro další dvě pracoviště. Dostat se do cíle nebylo jednoduché. O to více jsem rád, že jsme našim zdravotníkům a především pacientům mohli předat do užívání dílo, na které jsme bez nadsázky hrdí,“ uvedl ředitel zdravotní péče Nemocnice Děčín Michal Hanauer.

Zřízení pracovišť magnetické rezonance, interního příjmu a oddělení gastroenterologie v Nemocnici Děčín



V roce 2020 Krajská zdravotní úspěšně dokončila dlouhodobý projekt, jehož záměrem bylo vybudování pracovišť magnetické rezonance v každé z pěti nemocnic, které v Ústeckém kraji společnost spravuje.

Pracoviště jsou v rámci Krajské zdravotní v provozu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, kde jsou dvě, Nemocnici Teplice, Nemocnici Chomutov, Nemocnici Most. Pracoviště v Nemocnici Děčín je šestým v nemocnicích Krajské zdravotní.

Celkové náklady na vybudování a zprovoznění pracoviště magnetické rezonance, interního příjmu a pracoviště gastroenterologie v děčínské nemocnici dosáhly téměř 107 milionů korun. Z toho stavební část více než 71,5 milionu Kč včetně DPH, za dodání a instalaci magnetické rezonance téměř 30 milionů Kč včetně DPH a dalších přístrojů, technologií a příslušenství 3,65 milionů Kč včetně DPH. Další vybavení nových pracovišť přišlo na 1,4 milionu Kč včetně DPH.