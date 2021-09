Krajská zdravotní zahájila v Děčíně výstavbu pavilonu Emergency

Krajská zdravotní, a. s., v pondělí 27. září 2021 slavnostně zahájila v Nemocnici Děčín, o. z., její dostavbu. Investiční akce má název „Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. (I. etapa)“. Poklepání na základní kámen se uskutečnilo za pavilonem E za účasti zástupců vedení a managementu Krajské zdravotní, a. s., hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera, náměstkyně primátora města Děčín Anny Lehké, zhotovitele – firmy VW Wachal a. s., a dalších hostů.„Rád bych poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto projektu, jehož počátky sahají až do roku 2001. Byla to poměrně dlouhá cesta, nicméně završená dnešním zahájením vlastní realizace první etapy dostavby děčínské nemocnice. Děkuji Ústeckému kraji, který přispěl nemalou částkou na realizaci tohoto projektu, protože bez finanční podpory Ústeckého kraje a podpory Evropské unie by k této výstavbě nemohlo dojít. Věřím, že za dva roky se tu znovu sejdeme a budeme otevírat tento nový pavilon,“ uvedl Leoš Vysoudil, místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Vybudování nové pavilonu se všemi důležitými zdravotnickými pracovišti bude dalším krokem ke zkvalitnění péče pro samotné město Děčín, ale i celou spádovou oblast, aby lidé z oblasti Šluknovského výběžku nemuseli jezdit za některými výkony až do Ústí nad Labem. Chtěl bych poděkovat řediteli děčínské nemocnice za pomoc při přípravě této investiční akce, týmu Krajské zdravotní, a.s., za úsilí při zajištění financování, protože se podařilo získat významné prostředky z Evropské unie v rámci programu REACT-EU. Děkuji v neposlední řadě personálu děčínské nemocnice za to, jak dosud velmi profesionálně zvládal práci v dosavadním prostředí,“ vyzdvihl Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

„Krajská zdravotní, a.s., spravuje sedm nemocnic a díky podpoře Ústeckého kraje, úvěru, který si společnost vzala, a samozřejmě i peněz Evropské unie postupně obnovujeme všechny nemocnice. Dnes děčínská nemocnice zažívá přelom ve své historii, protože taková výstavba zde desítky let nebyla. Její ředitele se svým týmem dlouhodobě usilovali za předchozího i současného vedení Krajské zdravotní, aby se uskutečnila. Nám se to podařilo s podporou všech zúčastněných stavbu zahájit, za což všem děkuji,“ řekl Petr Malý, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Realizací tohoto projektu se plní tužby a přání dvou generací zdravotníků pracujících v děčínské nemocnici. V poslední době jsem si procházel plány z doby před dvaceti lety. Jsem šťastný za to, že poslední plány, podle nichž se bude stavět, jsou nejrozsáhlejší a svým objemem naprosto předčily naše očekávání. Přeji si, abychom to my zaměstnanci v průběhu prací vydrželi, protože stavba bude ohromná a výrazně zasáhne do chodu nemocnice. Apeluji také na obyvatele Děčína. Výsledek totiž přinese lepší kvalitu péče,“ zdůraznil Michal Hanauer, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.

Výstavba pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 784 406 795 Kč včetně DPH bude v areálu Nemocnice Děčín, o. z., probíhat od října 2021, hotovo by mělo být do poloviny prosince 2023. Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 150 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní, a. s., využívat investiční úvěr od Komerční banky, a. s. Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o.z. (I. etapa) Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt tvořící přístavbu ke stávajícímu pavilonu „E“ v areálu Nemocnice Děčín, o. z. Novostavba je navržena jako nový pavilon funkčně propojený se stávajícím pavilonem E. Jedná se o I. etapu dostavby Nemocnice Děčín, o. z., jejíž součástí je demolice stávajících objektů, výstavba nového pavilonu Emergency (expektační pokoj, 2 zákrokové sálky, 3 lůžka crash room, RDG – CT), 4 operačních sálů, centrální sterilizace, jednotek intenzivní péče (8 lůžek) a ARO (6 lůžek). Dále modernizace energocentra – trafostanice včetně náhradního zdroje elektrické energie a výstavba patrového objektu pro parkování osobních automobilů.

Základní informace o stavbě:

• Předání staveniště: v týdnu od 4. 10. 2021

• Doba realizace: do 15. 12. 2023

• Celková cena díla dle veřejné zakázky: 784 406 795 Kč vč. DPH

• Zhotovitel: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.

Nový pavilon péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. (II. etapa)

Předmětem tohoto investičního záměru je nový objekt na místě stávajícího nevyužívaného objektu, bývalého dětského pavilonu. Stavební program nového pavilonu tvoří gynekologicko-porodnické oddělení, konkrétně se jedná o porodnici (3 porodní pokoje, 4 lůžka 1. doby porodní, 1 operační sál – porodní, 17 standardních lůžek), gynekologie (16 standardních lůžek, 4 pooperační pokoje, zákrokový sál) a hemodialyzační středisko (14 křesel, 2 lůžka a ambulance).

Zároveň je součástí investičního záměru i výstavba nadzemního propojovacího koridoru, který propojí nový pavilon Emergency a operačních sálů (I. etapa) s novým pavilonem Péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska (II. etapa), a též se stávajícím pavilonem I.

Ostatní informace: Předpokládané náklady – II. etapa: 252 milionů korun včetně DPH (dle propočtu ze Studie) Dokončení PD: 04/2021