Krajská zdravotní zprovoznila další babybox, tentokrát v Rumburku

Nemocnice Rumburk má v provozu babybox. Jde o poslední nemocnici Krajské zdravotní, kterému vyhřívaná schránka pro odložené děti dosud chyběla. Nejmodernější zařízení představil u příležitosti zahájení jeho provozu Ludvík Hess, iniciátor babyboxů v České republice a předseda zapsaného spolku babybox pro odložené děti – Statim.
O umístění babyboxu v areálu rumburské nemocnice začal Ludvík Hess uvažovat už v roce 2009. „Babyboxy letos slaví 20 let v České republice. Jsem rád, že se po šestnácti letech podařilo sehnat finanční prostředky na umístění schránky také tady v Rumburku. Ve spolupráci s nemocnicí se vždy snažíme udělat všechno proto, aby matka mohla tuto pomoc využít,“ uvedl Ludvík Hess, který v úvodu setkání poděkoval všem donátorům za jejich podporu.
Nový babybox je zhotoven z antikorového plechu, jeho dvoukřídlá dvířka se otevírají automaticky a po vložení děťátka a aktivaci senzoru se zcela samočinně uzavřou. Končetiny dítěte jsou chráněny proti kolizi s dvířky pomocí fotobuněk. Vnitřní prostor schránky je klimatizovaný. Babybox je vybaven náhradním zdrojem energie a připojen k mnohonásobně jištěné signalizaci, napojené na počítače a mobilní telefony stálé služby. Hlavním dárcem pro pořízení schránky byla firma Trepart s. r. o., Praha, společnosti Schott s. r. o., Lanškroun, S:Lukas, s. r. o., Brno a další dárci. Výrobcem je Zdeněk Juřica Montel, Náměšť nad Oslavou.
Ředitel Nemocnice Rumburk Michal Tichý zdůraznil význam zařízení pro celý region: „Otevření babyboxu v Rumburku představuje pro náš region důležitý prvek pomoci v krizových životních situacích. Posiluje bezpečí a ochranu těch nejmenších, kteří se ocitli v ohrožení. Jsme velmi rádi, že se nám díky spolupráci se zakladatelem projektu panem Ludvíkem Hessem podařilo tuto službu zajistit a nabídnout tak anonymní a dostupnou možnost záchrany života.“
Babybox nové generace byl dříve zprovozněn 24. listopadu 2017 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, 6. prosince 2020 v Nemocnici Most, 2. dubna 2021 v Nemocnici Teplice, 8. března 2022 v Nemocnici Děčín a 5. prosince 2024 v Nemocnici Litoměřice.
V současnosti je v celé České republice rozmístěno celkem 91 babyboxů, do nichž bylo během dvaceti let jejich existence odloženo 281 dětí. KZ má babyboxy ve všech svých nemocnicích. V Teplicích do něho byli odloženi dva chlapci a tři holčičky, v Mostě pět děvčat a jeden chlapec, v Děčíně jeden hoch a jedna dívka, v Ústí nad Labem byl počet odložených dětí obou pohlaví stejný – tři a v Chomutově jeden chlapec. V Litoměřicích schránku zatím nikdo nevyužil. V šesti nemocnicích je to pak v součtu dosud 20 dětí.