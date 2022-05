Krajský tým TOXI třetí realizací uzavřel dlouhodobě rozpracovaný případ výroby a distribuce pervitinu.

Krajský tým „TOXI“ v rámci dlouhodobě rozpracovaného případu zjistil poznatky ke skupině pachatelů, která se zabývá nákupem a dovozem léčiva s obsahem pseudoefedrinu z Polska a následnou výrobou a prodejem metamfetaminu, tj. pervitinu. Tato skupina, se zabývala dovozem prekursorů z Polska do České republiky již delší dobu. Prekursory byly následně dále distribuovány osobám, které se pohybují v prostředí výroby metamfetaminu. Přeprava prekursorů ze zahraničí, ale i následná distribuce prekursorů dalším osobám, byly důkladně propracovány, včetně zajištěného krytí pro případ policejních kontrol. V průběhu rozpracování případu bylo potvrzeno, že trestná činnost je páchána ve velkém rozsahu a je do ní zapojen velký počet osob, mezi nimiž jsou rodinné vazby.

Dne 21.4.2022 v odpoledních hodinách byla spuštěna poslední fáze realizace případu s příznačným názvem PAJALO , kdy zásahová jednotka Ústeckého kraje na zpáteční cestě z Polska za obcí Markvartice, zadržela ve vozidlech 4 osoby. Souběžně s touto akcí byla další osoba zadržena kriminalisty v místě bydliště v Trmicích. V současné době je pět osob (27, 48, 49, 50, 21) stíháno pro zvlášť závažný zločin Nedovolená výroba a jiné nakládání s OPL a s jedy dle ustanovení § 283/1, 3c) TZ s trestní sazbou 8-12 let. Na všechny obviněné byl podán návrh na vzetí do vazby, který soudce akceptoval a obvinění byli eskortováni do vazební věznice.

V souvislosti s touto realizací byly provedeny 3 domovní prohlídky v Trmicích a prohlídky jiných prostor. Celkem bylo zajištěno 9,5 kg léčiva na výrobu pervitinu (v hodnotě 1 miliónu korun. Z tohoto množství by dalo vyrobit cca 2,5 kilogramů vyrobeného pervitinu v hodnotě 2,5 miliónu korun. Jedná se o zhruba 25 tisíc uživatelských dávek. Dále jsme zajistili větší množství chemických látek určených k výrobě, zejména 1 kg červeného fosforu, cca 0,5 kg jódu a 1 kompletní varna pervitinu. Dále bylo zajištěno osobní vozidlo, finanční hotovost ve výši cca 90.000,- Kč a mobilní telefony.