Krajští hasiči a policisté přivezli ze Světových her čtrnáct medailí

World Police and Fire Games jsou jedny z největších sportovních her na světě – hned po olympiádě a paralympiádě. Letos se jejich další ročník konal v Birminghamu v americkém státě Alabama a zástupci krajských hasičů a policistů se v nabité konkurenci opět neztratili. Z USA si sedm sportovců přivezlo 14 medailí.
Tento fantastický úspěch neunikl ani vedení Ústeckého kraje, které sportovcům poděkovalo za vzornou reprezentaci Ústeckého kraje na Světových policejních a hasičských hrách. Hejtman Richard Brabec spolu s náměstkyní Jindrou Zalabákovou a radním Tomášem Riegerem přivítali na úřadě Josefa Kroupu, Jana Šepse, Jana Hocka, Tomáše Sobeckého, Jarmilu Sobeckou Halířovou, Luďka Konvičného a Robina Bureše.
Nejúspěšnější z krajské výpravy byl manželský pár Sobeckých – Jarmila, policistka, získala tři zlaté a Tomáš, hasič, dvě zlaté medaile. Další Světové hasičské a policejní hry se uskuteční na jaře 2027 v australském městě Perth.