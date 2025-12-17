Krajští zastupitelé schválili nové dotační programy

Ústecký kraj každoročně vyhlašuje dotační programy, díky kterým mohou nejrůznější organizace žádat krajský úřad o finanční podporu v oblasti školství, kultury, památkové péče, zdravotnictví či sociálních věcí. A ani v příštím roce tomu nebude jinak. Dotační tituly na svém prosincovém zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje schválili jeho zastupitelé.
Přehled nejvýznamnějších dotací
Oblast školství:
Dotační program „Propagace sportu v Ústeckém kraji 2026“ – 12 milionů korun
Dotační program „Příprava krajských reprezentantů na Olympiádu dětí a mládeže“ – 1 milion korun
Dotační program „Prevence rizikového chování 2026“ – 9 milionů korun
Oblast zemědělství a životního prostředí:
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji – 4,7 milionu korun
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji – 17 milionů korun
Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje – 6 milionů korun
Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji – 23 milionů korun
Oblast sociálních věcí:
Dotační program „Podpora sociálních služeb pečujících o osoby s poruchou autistického spektra a osoby náročné na péči 2026“ – 60 milionů korun
Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na aktivity a programy v sociální oblasti, které nejsou základními činnostmi/druhy sociálních služeb pro rok 2026“ – 8 milionů
Dotační program „Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje 2026“ – 1 milion korun
Dotační program Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje – 6, 5 milionu korun
Oblast kultury a památkové péče:
Dotační program „Podpora regionální kulturní činnosti na rok 2026“ – 10 milionů korun
Dotační program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2026 – 1 milion korun
Dotační program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2026 – 60 milionů korun
Dotační program „Podpora aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2026“ – 15 milionů korun
Oblast zdravotnictví:
Dotační program „Podpora akreditace poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti primární péče 2026/2027“ – 300 tisíc korun
Dotační program „Podpora rezidenčních míst pro lékařské obory 2026/2027“ – 4 miliony korun
Dotační program „Podpora léčebné rehabilitace a rehabilitačních pobytů pro občany Ústeckého kraje 2026“ – 500 tisíc korun
Dotační program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí 2026“ – 1 milion korun