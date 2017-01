Krajští zastupitelé shodili petici proti spalovně

Odpůrce plánované spalovny odpadů v Komořanech nevyslyšeli zastupitelé Ústeckého kraje. Petici, kterou podepsalo více než tisíc obyvatel kraje, zastupitelé projednali, ale neschválili. Záměr postavit spalovnu podle kraje odpovídá platné legislativě, má schválenou projektovou dokumentaci a je dobře připraven.

Petici s označením „Ne spalovně odpadů v Komořanech u Mostu“ podepsalo 1 156 občanů. Jen 1 127 podpisů je ale platných. Lidé v petici vyjadřují nesouhlas s plánovanou stavbou spalovny komunálních odpadů v Komořanech. Žádají o zařazení bodu na jednání krajského zastupitelstva, který by vyloučil stavbu spalovny v Komořanech s podporou veřejných zdrojů, a to změnou závazné části plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje. „Oproti tvrzení obsaženému v petici, závazná část POH ÚK II ve skutečnosti neobsahuje žádné opatření, které by vyjadřovalo podporu konkrétního investičního záměru, tedy ani konkrétně spalovny v Komořanech. Opatření jsou formulována obecně, podporovány jsou tedy bez výjimky všechny záměry, směřující k vybudování potřebných kapacit k využívání směsného komunálního odpadu, tedy i zařízení k jeho využití spalováním,“ uvedla ve zprávě pro zastupitele Monika Zeman, vedoucí odboru životního prostředí.

V Ústeckém kraji chybí kapacity na využívání směsného komunálního odpadu a bez jejich vybudování není možné snížit a následně vyloučit skládkování směsného komunálního odpadu. V roce 2014 bylo v Ústeckém kraji uloženo na skládky 185 kg biologicky rozložitelného komunálního odpadu na obyvatele, cíl kraje je pro rok 2020 52 kg na obyvatele. Aby tohoto cíle kraj dosáhl, je nezbytně vybudovat jednu i více spaloven, a to do roku 2019. To už pravděpodobně nikdo nestihne, a tak se bude muset směsný odpad začít vyvážet ke spalování do zahraničí. Spalovna odpadů v Komořanech by problém kraje s odpadem vyřešila, protože pro výstavbu tohoto zařízení bylo pravomocně vydáno stavební povolení i integrované povolení a zařízení má odpovídající kapacitu. Další navrhovaná zařízení k využití směsného komunálního odpadu se nacházejí v nižším stupni připravenosti, většinou víceméně ve stavu ideových záměrů.