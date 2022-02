Krasobruslaři na Velké ceně Mostu vybojovali šest zlatých a jedno stříbro

Na 120 krasobruslařů a krasobruslařek ze tří desítek klubů napříč republikou se sjelo na Velkou cenu Mostu, která se konala již po deváté. Závod začal v ranních hodinách, kdy se na led postavily ty nejmenší děti, a ukončily jej nejstarší závodnice (juniorky a žačky). Za místní nastoupilo na led deset krasobruslařek, z nichž sedm vybojovalo cenný kov – 6krát zlato a 1krát stříbro. Ceny všem vítězům předávala předsedkyně klubu Monika Kordíková spolu s primátorem Janem Paparegou a radním Jiřím Nedvědem.

Po celý den panovala na zimáku skvělá atmosféra, pro závodnice a závodníky byly připraveny věcné ceny, dorty a květiny. Každý, kdo si vystoupal na stupně pro vítěze, si odnesl medaili, pohár, květinu, věcný dar a k tomu, jako všichni ostatní, tašku s dárkovými předměty. Cenou útěchy byl „lední“ dort.

Letos se rozdávaly dětem tematické tašky, které věnovalo město Most, a to tašky na tříděný odpad z názvem Dycky Most, dycky třídí. Na stadionu nechyběl ani fotokoutek, který je rok co rok pro závodníky připravován a je vždy vyhledáván. Letos se během závodu poprvé pohyboval mezi dětmi i hokejový maskot Lev.

První místa v jednotlivých kategoriích osadily: Ema Kauerová (přípravka mini), Daniela Popluharová (přípravka), Tereza Ciprová (žačka nejmladší), Tereza Procházková (žačka mladší), Aneta Mrkvičková (žačka mladší (ČP) a Dominika Loucká (žačka).