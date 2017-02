Krátce z Mostu (8. týden)

Více na zimu

MOST – Radní schválili navýšení finančních prostředků na zimní údržbu místních komunikací z 6 na 8 milionů. Důvodem je to, že z vyčleněných prostředků bylo dosud vzhledem k výrazně zhoršeným klimatickým podmínkám vyčerpáno plných 4,5 milionu, přičemž ze zbývající částky tvoří 1,2 milionu Kč takzvaná pohotovost (paušál). „Navýšení částky je nutné k zajištění schůdnosti a sjízdnosti komunikací i v měsících únor, březen, listopad a prosinec 2017. Potřebná částka byla převedena z kapitoly určené na úhradu služeb svícení,“ sdělil primátor Jan Paparega.

Odtahy zajistí dopravní podnik

MOST – Městská policie Most, která mimo jiné zajišťuje i odtahy vozidel, potřebuje k zajištění této činnosti spolupracující odtahovou službu, která by se podílela na odtazích vozidel během blokového čištění města. Ty bude i nadále zajišťovat pro město Most Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova. Původní smlouva z března loňského roku se tak prodlouží až do konce roku letošního.

Voda v Josephu

MOST – Město vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na vybudování nového rozvodu užitkové vody o celkové délce 898,5 metru ve Strategické průmyslové zóně Joseph. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 4 165 186 Kč s DPH, nabídky musí být odevzdány nejpozději do 10. března do 10 hodin.

Nová kopírka

MOST – Základní škola v ulici Vítězslava Nezvala (8. ZŠ) dostala zelenou k čerpání peněz z fondu investic a to ve výši 58 322 Kč. Peníze škola využije na zakoupení nového kopírovacího stroje.

Obvody do vyhlášek

MOST – Most vydá novou obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Most a části společných školských obvodů základních škol. Společné spádové obvody se týkají následujících obcí (včetně všech případných místních částí) a škol: Korozluky, Lužice, Patokryje, Skršín (4. ZŠ), Malé Březno (7. ZŠ) a Havraň, Lišnice, Polerady a Volevčice (10. ZŠ). „Zastupitelstvo města Mostu by mělo vydat i obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Most,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta Stará. Stejně jako v případě předchozí vyhlášky jsou jednotlivé školské obvody vymezeny seznamem jednotlivých ulic (případně konkrétních čísel popisných), které do těchto obvodů spadají.

Prodej nemovitostí

MOST – Mostečtí radní vzali na vědomí zprávu o příjmech města za prodej nemovitostí v roce 2016. Příjmy z prodeje pozemků byly 99,2 milionu Kč, za prodej objektů pak město utržilo 10,2 milionu Kč.