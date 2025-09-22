Kriminalisté odhalili v rodinném domě varnu pervitinu a zadrželi sedm osob podezřelých z organizované výroby a distribuce drog

Ústečtí kriminalisté z toxi týmu ukončili realizací rozsáhlou akci zaměřenou na nelegální výrobu a distribuci pervitinu. V rodinném domě v lokalitě Neštěmice v Ústí nad Labem byla odhalena kompletně vybavená varna této drogy a zadrženo několik osob, které jsou podezřelé z dlouhodobé a organizované trestné činnosti.
Případ začal rozplétat v březnu letošního roku, kdy policii kontaktovali místní obyvatelé. Ti si stěžovali na zvýšený pohyb neznámých osob, nepokoje v okolí domu a především na podezřelý chemický zápach linoucí se ze zahradního objektu. Na základě získaných informací kriminalisté zahájili prověřování a shromáždili dostatek podkladů k tomu, že se v domě a přilehlé zahradní stavbě skutečně vyrábí pervitin. Na samotné realizaci akce se podílelo zhruba třicet policistů včetně zásahové jednotky, která sehrála klíčovou roli při zadržení podezřelých přímo v rodinném domě. Při domovní prohlídce pak policisté zajistili vybavení k výrobě drogy – varné sklo, chemikálie, digitální váhy i finanční hotovost. V objektu i jeho okolí se zároveň nacházelo několik podezřelých, kteří byli na místě zadrženi. Jedná se o sedm osob ve věku od 18 do 37 let. Někteří z nich se do výroby a distribuce pervitinu zapojovali pravidelně, jiní se podíleli jen příležitostně. Vyšetřovatel proti nim zahájil trestní stíhání pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Vzhledem k rozsahu a opakovanosti výroby hrozí obviněným tresty odnětí svobody v řádech několika let, v některých případech až deset let. Policie ČR v Ústí nad Labem tímto děkuje občanům za jejich oznámení, která významně přispěla k objasnění případu. Zajištěné látky a předměty byly odeslány k odbornému zkoumání a kriminalisté pokračují v dalším šetření, které má za cíl odhalit všechny okolnosti a další možné souvislosti trestné činnosti.