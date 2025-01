Kriminalisté pátrají po totožnosti muže

Mostečtí kriminalisté se zabývají závažným trestným činem a žádají širokou veřejnost o spolupráci. Ke zločinu došlo 6. ledna pár minut před 19. hodinou v Litvínově. V ulici Valdštejnská vstoupil do tamního obchodu neznámý ozbrojený muž se zakrytým obličejem. Po obsluze prodejny požadoval vydání finanční hotovosti z pokladny.

V této souvislosti policisté pátrají po totožnosti muže, který se v uvedenou dobu pohyboval nedaleko místa činu a je osobou důležitou pro trestní řízení. Tento muž měl na sobě zřejmě pracovní kalhoty šedočerné barvy s kapsami po stranách, šedou mikinu, tmavé boty a zimní červenočernou bundu. Na hlavě měl černou kšiltovku. S touto osobou by kriminalisté rádi hovořili. Obracíme se i další případné svědky, kteří se v uvedenou dobu pohybovali v okolí obchodu v ulici Valdštejnská. Ti mohli vidět nějakou utíkající osobu a informace by mohli policistům poskytnout. Tím by přispěli k objasnění závažného trestného činu. Pokud znáte totožnost neznámého muže nebo jste cokoliv viděli, neváhejte kontaktovat linku 158. Předem děkujeme za spolupráci.