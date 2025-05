Kriminalisté zadrželi 25 osob, které obchodovaly s heroinem a pervitinem.

Krajští kriminalisté z TOXI týmu odhalili a rozbili rozsáhlou organizovanou skupinu osob, která se dlouhodobě zabývala dovozem a distribucí omamných a psychotropních látek, především pak heroinu a pervitinu.

K odhalení skupiny vedlo mimo jiné šetření případů úmrtí souvisejících s předávkováním drogami, tzv. TOXI úmrtí. Celkem bylo v posledních letech v Ústeckém kraji zaznamenáno 11 takových případů, které měly přímou souvislost s lokalitou Dubí na Teplicku. Nejčastější příčinou úmrtí těchto osob bylo předávkování heroinem. Proto kriminalisté neměli jednoduchý úkol. Museli zjistit důležité informace k osobám, které se podílely na dovozu heroinu do České republiky a jeho následné distribuci dalším dealerům. Jejich mravenčí práce byla započata již před dvěma lety v říjnu 2023. Odhalování a dokumentace trestné činnosti prověřované skupiny osob byla velice časově, personálně a organizačně náročná.

Kriminalisté zahájili prověřování skupiny osob působící v obci Dubí na Teplicku, která se dlouhodobě zabývala distribucí heroinu. Jejich první výsledky se dostavily již v minulém roce, kdy na základě dlouhodobého prověřování došlo dne 22. října 2024 k realizaci rozsáhlé policejní akce, při které bylo zadrženo celkem 18 osob. Čtrnáct z nich je v současnosti trestně stíháno pro neoprávněné nakládání s omamnými a psychotropními látkami, z toho 10 osob je stíháno vazebně. O první ze tří částí realizace jsme vás již informovali v minulém roce.

V dubnu 2025 proběhla finální část realizace, která byla rozdělena do dvou samostatných operací.

Z provedeného šetření vyplynulo, že skupina byla řízena osobou albánského původu, která se po většinu doby nacházela mimo území Evropské unie. Jednotliví členové skupiny byli propojeni rodinnými vazbami a každý z nich měl přesně vymezenou roli a úkoly.

Distribuce heroinu měla probíhat nejen na Teplicku, ale i do dalších částí Ústeckého kraje a následně i do dalších měst v rámci celé České republiky například do Karlových Varů, Prahy, Brna či Ostravy.

V průběhu šetření svou operativně pátrací činností kriminalisté zjistili, že skupina se nezabývala jen dovozem a distribucí heroinu, ale i distribucí pervitinu. Bylo zadokumentováno několik schůzek s osobami ze Slovenské republiky, které odebraly několik kilogramů pervitinu. V srpnu 2024 byla po schůzce mezi zájmovými osobami provedena kontrola hlídkou celní správy, kdy při prohlídce vozidla byl nalezen 1 kg pervitinu.

V rámci šetření se podařilo zadokumentovat i zásilku heroinu, která na přelomu srpna a září 2024 dorazila do České republiky přes Rakousko. Původní předpokládané množství heroinu bylo 10,5 kg. Dalším prověřováním však bylo zjištěno, že dovezeného heroinu bylo 27 kilogramů.

Pro zvýšení zisků byl dovezený heroin následně ředěn směsí paracetamolu a kofeinu, tzv. mixem, a to v různých poměrech od 1:1 až po poměr 1:3, což znamená, že z 1 kg dovezeného heroinu byla skupina schopna vyrobit až 4 kilogramy pouličně prodávané směsi. Účinnost takto namíchané směsi byla před jejím prodejem testována na koncových uživatelích, tzv. „zkoušečích“. Běžná uživatelská dávka se pohybuje v rozmezí 0,1 – 0,2 gramu, při ceně 150 – 300,- Kč. Mix pro skupinu zajišťovala další albánsky hovořící osoba z Libereckého kraje. Cena mixu byla 25.000,- Kč za jeden kilogram. Zadokumentováno bylo nejméně 30 kg takto dodané směsi.

Dalším šetřením se podařilo ustanovit konspirativní byt, který sloužil k uskladnění, přípravě a následné distribuci heroinu. Byt byl pod neustálou kontrolou jednoho ze členu skupiny. V bytě byly ukládány i finanční prostředky, které na základě pokynů odvážely další osoby.

V rámci provedených 7 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor bylo zajištěno cca 10 kg heroinu, finanční hotovost cca 200.000,- Kč a další předměty související s distribucí drog. U jedné z osob byla nalezena plynová pistole a menší množství kokainu.

Kriminalisté v souvislosti s finální částí realizace zadrželi celkem 7 osob. Proti jedné osobě je vedeno trestní stíhání jako proti uprchlému. Momentálně je tedy stíháno 8 osob, z nichž 6 vazebně pro účast na organizované zločinecké skupině působící ve více státech. Trestní sazba za tuto trestnou činnost se pohybuje v rozmezí od 10 do 18 let.