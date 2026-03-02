Kriminalita na Mostecku ubývá

V loňském roce došlo v mosteckém okrese k celkovému meziročnímu snížení nápadu trestných činů a ukazatel se zastavil na čísle 2383 skutků (o 445 méně). I přes trend dnešní doby, kterým je v České republice nárůst kybernetické kriminality, si na Mostecku největší část z koláče ukrojila opět majetková trestná činnost. Tady byl ale nejzajímavější ukazatel, protože tato kriminalita zaznamenala značný pokles. V loňském roce bylo oznámeno 1064 skutků oproti číslu 1513 z roku 2024. V roce 2025 bylo mosteckou policií stíháno 1473 osob, to je o 63 osob méně, než v roce 2024. Opačná situace je v případě méně závažných protiprávních jednání. Pan Volprecht přiblížil hostům i data z oblasti přestupkového jednání v rámci celého okresu. Počet prohřešků převýšil hodnotu 11 tisíc (11147 celkem). V meziročním srovnání policisté řešili o 1 878 případů více než v roce 2024. Zajímavé číslo, které stálo za zmínku je 62 procent. To je počet přestupků spáchaných a pokutovaných ve veřejném pořádku na Mostecku, a to ve srovnání se všemi okresy v Ústeckém kraji. V loňském roce museli dopravní policisté na pozemních komunikacích řešit o 43 více nehod. Ukazatel se zastavil na čísle 1110 s celkovou škodou přesahující 60 miliónů korun.